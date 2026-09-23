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У Голосіївському районі БПЛА впав на бізнес-центр – Кличко

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В Києві зафіксовано падіння БПЛА на нежитлову будівлю, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі БпЛА впав на чотириповерховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.

#київ #удар #бізнес_центр #голосіївський
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