У Голосіївському районі БПЛА впав на бізнес-центр – Кличко

В Києві зафіксовано падіння БПЛА на нежитлову будівлю, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"У Голосіївському районі БпЛА впав на чотириповерховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.
В Києві зафіксовано падіння БПЛА на нежитлову будівлю, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"У Голосіївському районі БпЛА впав на чотириповерховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.
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