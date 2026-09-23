В Києві постраждали троє людей – Кличко

В Києві внаслідок російських ударів постраждали троє людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Солом'янському та Голосіївському районах Києва було зафіксовано падіння уламків та займання на території транспортного підприємства, складських приміщень і АЗС. Крім того, у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, уламки впали на територію між житловими будинками.