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Події

В Києві постраждали троє людей – Кличко

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В Києві внаслідок російських ударів постраждали троє людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Солом'янському та Голосіївському районах Києва було зафіксовано падіння уламків та займання на території транспортного підприємства, складських приміщень і АЗС. Крім того, у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, уламки впали на територію між житловими будинками.

#київ #постраждалі #атака
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