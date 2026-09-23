На Київщині внаслідок нічної атаки постраждали троє людей, наслідки зафіксовані у чотирьох районах – ОВА

Унаслідок російської атаки в ніч на середу постраждали троє людей у Київській області, наслідки ударів зафіксовані у чотирьох районах області, повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

"Київщина пережила чергову ворожу атаку. За добу та ніч наслідки зафіксували у чотирьох районах області. На жаль, травмовано троє людей", – написав він у телеграмі.

Зокрема, за його словами, в Бучанському районі постраждав 76-річний чоловік. У нього осколкові поранення, садна обличчя, він перебуває у стані емоційного шоку та стресу.

Ще двоє чоловіків, пише глава ОВА, також отримали поранення. Один із них має відкритий перелом передпліччя, рвану рану надбрівної дуги та забій грудної клітки. Інший – рвану рану лобної ділянки голови. Обох госпіталізували до місцевої лікарні.

Крім того, в Бучанському районі пошкоджено 14 об'єктів. Серед них – шість приватних домоволодінь, складське, виробничо-складське та адміністративне приміщення, територія комунального підприємства , адміністративна будівля, об'єкт інфраструктури та два легкові автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні домоволодіння. У Фастівському районі виробниче приміщення. У Вишгородському районі об'єкт інфраструктури.

Загалом на Київщині пошкоджено 18 об'єктів, зазначив Ткаченко.

За його словами, рятувальники, медики, комунальні та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях, допомагати людям і ліквідовувати наслідки атаки.