Росія атакувала вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря, загинув капітан - АМПУ

Російські війська в ніч на 23 вересня завдали удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря, внаслідок чого загинув капітан, йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Це черговий терористичний акт рф проти цивільного судноплавства. Цього разу російська атака забрала життя українського моряка", - написали в АМПУ у телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що екіпаж судна було евакуйовано силами ВМС України.

Внаслідок атаки виникнула пожежа, яку згодом було ліквідовано.

"Світ має бачити й належно оцінювати цілеспрямований терор росії проти цивільного судноплавства та людей, які забезпечують роботу морських шляхів", - повідомляють в АМПУ.