Польща знову піднімала винищувачі через авіаудари РФ по Україні

Польща розпочала використання військової авіації у повітряному просторі у зв'язку з ударами РФ по території України, йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі – через Центр повітряних операцій (Командування повітряного компонента) – задіяло наявні сили та засоби. Системи наземної протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведено в стан готовності", – сказано в повідомленні.

Як повідомляється, ці заходи здійснені через авіаудари Російської Федерації по території України.

Командування Збройних сил Польщі заявляє, що відстежує ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування.