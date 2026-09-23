Один загиблий і 14 постраждалих, серед яких дитина, внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 8 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 14 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинув чоловік (його дані уточнюються), зазнали поранень жінки 28, 35 років і двоє 21-річних жінок; у м. Ізюм постраждали 8 людей, зокрема зазнав гострої реакції на стрес 11-річний хлопчик; у сел. Слатине Дергачівської громади поранено 35-річного чоловіка; на трасі у Старосалтівській громаді зазнав поранень 42-річний чоловік", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.