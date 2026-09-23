ППО України збила 119 із 161 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 119 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 18 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 3 "Бандероль"/"Дань-Т", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 23 вересня (з 18:00 22 вересня) противник атакував 161 ударним БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

У командуванні додали, що атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.