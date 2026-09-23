У Сумах зафіксовано влучання на чотирьох локаціях, попередньо постраждала одна людина – Григоров

Російські війська вранці здійснили обстріл Сум далекобійною зброєю, зафіксовано влучання на чотирьох локаціях, попередньо постраждала одна людина, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях у Ковпаківському районі міста: дві – у приватному житловому секторі, ще дві – по об'єктах цивільної інфраструктури", – написав він у телеграмі.

За словами Григорова, попередньо, постраждала щонайменше одна людина. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Глава ОВА додав, що тип озброєння та інформація щодо усіх наслідків обстрілу уточнюються.