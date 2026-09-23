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РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий

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РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, постраждала одна людина, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Понад 10 разів ворог атакував 2 райони області безпілотниками та авіабомбами", – написав він у телеграмі.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Пошкоджена інфраструктура. Постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська та Дубовиківська громади. Понівечені приватні оселі, сільськогосподарська техніка та господарчі споруди.

 

#дніпропетровська #потерпілі #обстріли
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