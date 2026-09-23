У Києві внаслідок атаки РФ зафіксовано падіння уламків, пожежі на транспортному підприємстві, складах та АЗС – мер

У Солом'янському та Голосіївському районах Києва внаслідок атаки РФ зафіксовано падіння уламків та займання на території транспортного підприємства, складських приміщень і АЗС, повідомив мер Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі влучання БпЛА в АЗС", – написав він у телеграмі.

У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, уламки впали на територію між житловими будинками. Екстрені служби прямують на місце. Також у Солом'янському районі, попередньо, внаслідок атаки ворога сталося загоряння на території транспортного підприємства.

У Голосіївському районі сталася пожежа в складських приміщеннях.