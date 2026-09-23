Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 384 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1560 окупантів, три танка, 82 артсистем, 13 бронемашин, 32 артсистеми, 1426 БПЛА, а також 384 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.26 склали особового складу – близько 1 522 440 (+1 560) осіб, танків – 12 367 (+3) од, бойових броньованих машин – 25 387 (+13) од, артилерійських систем – 50 216 (+32) од, РСЗВ – 2 152 (+1) од, засоби ППО – 1 665 (+2) од, літаків – 442 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 723 (+3) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 530 560 (+1 426) од, крилаті ракети – 5 111 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 152 553 (+380) од, спеціальна техніка – 4 737 (+4) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.