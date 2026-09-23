Сибіга: Україна та Гондурас підписали "дорожню карту" поглиблення співпраці на 2026-2029 роки

Україна та Гондурас підписали "дорожню карту" поглиблення двосторонньої співпраці на 2026-2029 роки, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Важливим кроком у зміцненні наших відносин стало підписання "дорожньої карти" поглиблення співпраці між Україною та Гондурасом на 2026-2029 роки", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга повідомив, що провів зустріч із міністеркою закордонних справ Гондурасу Міреєю Агуеро де Корралес після її візиту до Києва у складі делегації президента Гондурасу.

За його словами, сторони домовилися про важливість розширення економічних і ділових зв'язків.

Сибіга подякував Агуеро де Корралес за увагу до України та зазначив, що її візит до Києва дав змогу на власні очі побачити наслідки російської війни та зміцнити взаєморозуміння між двома країнами.

Окремо він відзначив позицію Гондурасу щодо незаконної діяльності "тіньового флоту", зокрема припинення практики реєстрації суден під прапором Гондурасу.

Сторони також обговорили необхідність відновлення свободи судноплавства в Чорному морі, захист українських портів, глобальну продовольчу безпеку та безперешкодний експорт української агропродукції.

Сибіга поінформував колегу про роботу зі створення Міжнародної комісії з розгляду претензій та інші міжнародні ініціативи, спрямовані на забезпечення відповідальності та справедливості.

Також міністри обговорили співпрацю щодо повернення в Україну дітей, викрадених і депортованих Росією, та практичні кроки для активізації цих зусиль.

Україна, за словами Сибіги, розраховує на подальшу підтримку Гондурасу її зусиль із досягнення всеосяжного та тривалого миру.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2102462583911686390