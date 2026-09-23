23 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

23 вересня відзначають День освітніх технологій, День бісексуальності, День боротьби з не завершенням дітьми середньої школи, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, Тиждень приручення тварин, яких складно приручити, Міжнародний день жестової мови, Тиждень урології, День шашок, День народження жувальної гумки, День жіночого здоров'я та фітнесу, Всесвітній день шкільного молока.

В Італії - День зеленої кави.

Православна церква вшановує пам'ять зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя.

День 1672 Російська агресія - Day 1672 Russian aggression

День освітніх технологій

23 вересня відзначають День освітніх технологій. Це день, коли ми визнаємо і цінуємо вплив технологій на освіту.

Технології завжди були рушійною силою в освіті. Вони зробили освіту доступнішою, цікавішою та ефективнішою. Від слайд-проєкторів 1950-х років до ноутбуків і квантових обчислень сьогодення, від перших копіювальних машин до віртуальних класів.

Святкування поширюється на визнання наполегливої праці викладачів і співробітників у підготовці до дистанційного навчання, особливо в такі складні часи, як пандемія COVID-19 і війна в Україні.

День зеленої кави

Цю подію відзначають в Італії і вона не про необсмажені кавові зерна, а радше про екологічні та природоохоронні ініціативи виробників кави. Зокрема, спрямованих на підтримку довкілля та скорочення викидів вуглецю, сприяння відновленню лісів у Танзанії, одній із країн походження кави.

День народження жувальної гумки

23 вересня 1848 року вважається днем народження жувальної гумки, оскільки саме тоді американець Джон Куртіс у себе вдома виготовив першу жувальну гумку.

Жувальна гумка - вид цукерки, яка складається з неїстівної еластичної основи та різних смакових і ароматичних добавок.

Найперша жувальна гумка датується 7-2 століттями до н.е. Її було знайдено під час розкопок у Північній Європі, вона являла собою шматки доісторичної смоли з відбитками людських зубів. Стародавні греки жували смолу дерева мастика. А індіанці майя близько тисячі років тому для очищення зубів і свіжості дихання використовували застиглий сік дерева саподілла.

У Південній Америці індіанці, сучасники майя, жували смолу хвойних дерев. Цю звичку перейняли у них білі поселенці, і створили свій варіант жувальної гумки - зі смоли хвойних дерев і бджолиного воску.

День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи

У 2008 році подію вперше у світі організувала французька Асоціація студентського фонду міста (AFEV) разом із партнерами. У наш час дедалі більша кількість учнів отримує дипломи, проте проблема ще залишається актуальною.

За даними міжнародних досліджень, школу частіше покидають люди з бідних і соціально неблагополучних сімей. На якість навчання дітей впливає чимало різних чинників. Відомо, що дівчатка частіше повністю закінчують навчання в шкільних навчальних закладах, ніж хлопчики. У дітей, які виросли в неповних сім'ях, ризик покинути школу, зазвичай, набагато вищий.

Також успіхи в навчанні залежать від міграційного походження, адже, наприклад, переселенці з країн Африки частіше стикаються з проблемами в навчальних закладах і рідше закінчують школу. Найбільший вплив мають такі психологічні чинники, як поведінкові розлади та депресії. Здебільшого успішність учнів залежить від особливостей їхнього виховання та рівня соціального благополуччя.

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми

Саме цього дня 1913 року уряд Аргентини ухвалив закон про протидію дитячій проституції.

Торгівля людьми може мати різну мету: це сексуальна та трудова експлуатація, примусове втягнення в жебрацтво, примус до виконання злочинів та крадіжок, насильницьке сурогатне материнство, торгівля органами тощо.

Громадяни України також ризикують потрапити до числа потерпілих, адже важке матеріальне становище змушує багатьох жінок їхати на заробітки за кордон. Є чимало випадків, коли роботодавці насправді виявлялися работорговцями, які викрадали людей і використовували для власної вигоди.

Боротьба з подібними злочинами потребує об'єднання зусиль різних країн і спільнот, тому міжнародні та національні організації ухвалюють відповідні закони та працюють над інформуванням широких верств населення. Зокрема, 23 вересня проводяться акції та флешмоби, покликані розповісти людям про сучасні небезпеки та вберегти їх від рабства.

Тиждень приручення тварин, яких складно приручити

Відзначають щороку в останній повний тиждень вересня.

Щоб приручити чотирилапого товариша, потрібно докласти багато зусиль, часу та витримки. Адже страх бути біля людини - головна перепона для більшої частини біологічних видів. Одомашнення диких тварин почали ще первісні люди.

Першою одомашненою твариною був вовк, якого, за даними археологів, зміг приручити житель із Південної Азії. Ця подія сталася приблизно 15 000 років тому. Саме завдяки вовкам зараз майже в кожному домі є чудова тварина - собака.

Домашні кішки з'явилися майже 10 000 років тому. Процес приручення відбувався завдяки лівійській породі на Близькому Сході. Зараз у світі налічується понад 600 млн домашніх кішок.

Міжнародний день жестової мови

Зазвичай здатність чути звуки, зокрема й людську мову, сприймається нами як належне, і саме завдяки слуху люди вчаться говорити ще в ранньому дитинстві. Однак поруч завжди є ті, хто позбавлений цієї можливості з різних причин, тож спілкуватися у звичайний спосіб для людей з порушеннями слуху чи голосових зв'язок буває проблематично або взагалі неможливо.

Найкращим рішенням у такому разі є вивчення та використання жестової мови - це дає змогу людям із порушеннями слуху чи голосових зв'язок адаптуватися в суспільстві та жити повноцінним життям.

Великого значення цьому способу спілкування надає ООН - вона встановила Міжнародний день жестової мови, який світ щороку відзначає 23 вересня.

Тиждень урології

Щороку у вересні за ініціативи Європейської асоціації урологів, яка об'єднує національні урологічні спільноти, лікарів-урологів, урологічних медсестер, пацієнтів та їхні родини, а також політиків, проводять тиждень урології, з метою підвищення обізнаності про урологічні захворювання серед широкої громадськості.

День жіночого здоров’я та фітнесу

День жіночого здоров'я та фітнесу відзначають у США щороку в останню середу вересня, пропагуючи важливість здоров'я та фітнесу для жінок різного віку.

Всесвітній день шкільного молока

Всесвітній день шкільного молока відзначається у всьому світі в останню середу вересня. Це день визнання користі шкільного молока для здоров'я та важливості програм шкільного харчування, які надають молоко безпосередньо учням.

Народилися в цей день:

175 років від дня народження Миколи Миколайовича Неплюєва (1851–1908), українського богослова, мислителя, педагога, громадського діяча;

170 років від дня народження Івана Михайловича Белея (1856–1921), українського журналіста, перекладача, критика, публіциста, редактора, видавця, літературознавця, громадсько-культурного діяча;

140 років від дня народження Павла Івановича Зайцева (1886–1965), українського літературознавця, шевченкознавця, громадсько-політичного та культурного діяча (Німеччина);

125 років від дня народження Ярослава Сайферта (Сейферта, Зайферта, Зейферта) (1901–1986), чеського поета, письменника, перекладача, журналіста, одного із засновників течії поетизму в чеському авангарді, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1984);

120 років від дня народження Сергія Миколайовича Кожевникова (1906–1988), українського вченого в галузі механіки, власника 85 авторських свідоцтв на винаходи, 20 іноземних патентів;

90 років від дня народження Ігоря Івановича Блажкова (1936), українського диригента, музиканта, музично-громадського діяча (Німеччина);

85 років від дня народження Володимира Хомича Лобаса (1941–2012), українського філософа, засновника філософської школи семіотичного аналізу знакових засобів організації свідомості, розробив програму викладання культурології у технічних ВНЗ України; за паспортом народився 05.01.1942 р.;

80 років від дня народження Тамари Миколаївни Гримальської (Стратієнко) (1946), української актриси, дикторки-телеведучої, педагогині.

Ще цього дня:

1913 - Француз Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море;

1920 - Відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН (у 1930 р. об'єднано з окружною бібліотекою ім. К. О. Тімірязєва);

1921 - У Празі вийшов перший номер газети "Громадський вісник" - орган Українського громадського комітету;

1938 - Під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку мають розкрити 6939 року;

1944 - Згідно з Люблінською угодою розпочалося переселення етнічних українців із Польської республіки до Української РСР, а поляків - у зворотному напрямку;

1991 - Вірменія проголосила незалежність;

1992 - На американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух;

1993 - Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про утворення Національної ради з географічних назв";

1998 - Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 - яка зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово;

2002 - У Бельгії набув чинності закон про евтаназію;

2008 - Презентація першої версії операційної системи "Android".

Церковне свято

За церковними традиціями 23 вересня згадують зачаття чесного славного пророка, Івана Хрестителя. Святий пророк Малахія передбачав, що раніше Месії з’явиться Його Предтеча, який сповістить про Його пришестя. Тому юдеї, що чекали Месію, чекали і явлення Його Предтечі.

Священик Захарія і дружина його Єлисавета, жили праведним та богоугодним життям, дотримувались всіх заповідей Господніх. Проте подружжя було нещасне: доживши до похилих років, вони були бездітні і не переставали молитися Богові, щоб Він дарував їм дитя.

Одного дня, коли святий Захарія був черговим священиком в храмі Єрусалимському, він увійшов під час Богослужіння в Святилище для кадіння фіміамом. Увійшовши за завісу Святилища, він побачив Ангела Божого, що стояв праворуч кадильного жертовника. Святий Захарія зніяковів і зупинився в страху, але Ангел сказав йому: "Не бійся, Захарія, твоя молитва почута, дружина твоя, Єлисавета, народить тобі сина, і наречеш йому ім’я Іоан". Але праведний Захарія не повірив словам Небесного вісника, і тоді Ангел сказав йому: "Я – Гавриїл, що стою перед Богом і посланий благовістити тобі це. І ось, ти будеш німим до дня народження, бо не повірив словам моїм". Тим часом народ чекав Захарію і дивувався, що він так довго не виходить зі Святилища. І коли він вийшов, то повинен був подати народові благословення, але не зміг виголосити його, оскільки був уражений німотою. Коли Захарія знаками пояснив, що не може говорити, то народ зрозумів, що йому було видіння.

Пророкування Архангела збулося, і праведна Єлисавета звільнилася від неплідності, подарувавши світу Предтечу і Хрестителя Господнього Івана.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

З прикмет цього дня:

Цього дня заведено було зривати горобину і вішати грона над дахами будинків. Люди вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвороб. Горобина, яку зберуть цього дня, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль. Також дивляться, якщо багато вродило горобини — осінь заплаче дощами, а зима — морозами. Вітер північно-західний — зима буде люта, і південно-східний — тепла.

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