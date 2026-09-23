Каллас обговорила з главою МЗС Ірану завершення війни США та Ірану та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас на полях Генеральної Асамблеї ООН обговорила з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі дипломатичні перспективи завершення війни між США та Іраном і повне відновлення проходу через Ормузьку протоку.

"Судноплавство має бути вільним і безперешкодним як в Ормузькій, так і в Баб-ель-Мандебській протоці", – написала вона в соцмережі Х.

За словами Каллас, до війни за прохід через Ормузьку протоку не стягували жодних зборів чи іншої плати, тому, на її думку, їх не повинно бути і після завершення війни.

Сторони також обговорили дипломатичні перспективи завершення війни між США та Іраном.

Окремо Каллас порушила питання внутрішніх репресій в Ірані, зокрема стрімкого зростання кількості страт і смертних вироків.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2102457133757325718