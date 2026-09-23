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Сибіга: ми готові надати нового імпульсу українсько-таджицьким відносинам

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з главою МЗС Таджикістану Сіроджіддіном Мухріддіном обговорив майбутні контакти, відновлення роботи Спільної міжурядової комісії та зміцнення прямих ділових зв'язків.

"Був радий зустрітися з міністром закордонних справ Таджикистану Сіроджіддіном Мухріддіном. Ми обговорили майбутні контакти, відновлення роботи Спільної міжурядової комісії та зміцнення прямих ділових зв'язків", – написав Сибіга у соцмережі Х.

За словами глави МЗС, Україна цінує повагу Таджикистану до свого суверенітету й територіальної цілісності. "Ми готові надати нового імпульсу українсько-таджицьким відносинам", – наголосив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2102449635478430089

https://x.com/kajakallas/status/2102457133757325718

#відносини #сибіга #таджикістан
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