Латвія запровадила національні санкції проти Усманова та Фрідмана після їх виключення зі списку санкцій ЄС

Уряд Латвії запровадив національні санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після рішення Європейського Союзу виключити їх зі свого санкційного списку, повідомляє латвійський портал Delfi.

"Латвія й надалі виступатиме за запровадження додаткових санкцій ЄС проти Росії", – йдеться в повідомленні.

У вівторок, 22 вересня, Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення застосувати до Усманова та Фрідмана національні санкції, які передбачають фінансові обмеження та заборону на в'їзд до країни.

ЄС водночас погодився виключити обох бізнесменів із санкційного списку блоку. Рішення було ухвалене після того, як Латвія відкликала своє заперечення.

За даними уряду Латвії, Усманов є впливовим російським бізнесменом, пов'язаним із президентом РФ Володимиром Путіним, та великим акціонером USM Holdings. Фрідман, як зазначається, також є бізнесменом, наближеним до Путіна, та одним із головних акціонерів "Альфа-Груп".

Водночас режим санкцій ЄС щодо майже 3 тис. осіб, які підтримують російську війну, було продовжено на три роки.

Латвія була останньою, хто намагався завадити виключенню Усманова та Фрідмана з-під санкцій ЄС. До введення національних санкцій після скасування санкцій ЄС закликав глава МЗС України Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, ініціатива з вилучення зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана стала причиною непідтримки Латвією рішення Євросоюзу про продовження персональних санкцій проти РФ, заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс.

Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити ще на 36 місяців – до 22 вересня 2029 року – дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції не продовжені для трьох фізичних і однієї юридичної особи. Про це у вівторок в Брюсселі повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Джерело: https://www.delfi.lv/193/politics/120135496/latvija-usmanovu-un-fridmanu-paklauj-nacionalajam-sankcijam