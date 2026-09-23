Зеленський і президент Чилі обговорили поглиблення співпраці у сфері безпеки та дронових технологій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом, під час якої сторони обговорили поглиблення співпраці у сфері безпеки та дронових технологій.
"Важливо, що є відкритий діалог між нашими країнами. Сьогодні обговорили, в яких сферах можемо його поглибити, зокрема у безпеці та дронових технологіях", – йдеться в телеграмі президента.
Зеленський подякував Касту за політичну підтримку України на різних міжнародних майданчиках, зокрема в межах Генеральної Асамблеї ООН, а також за підтримку роботи з повернення українських дітей, яких викрала Росія.
Також Зеленський додав, що Чилі готове допомогти з розширенням присутності України в Латинській Америці. За його словами, це може відкрити додаткові можливості для співпраці.
Команди двох країн працюватимуть над питаннями, які обговорили під час зустрічі. Зеленський також запросив президента Чилі відвідати Україну.