Зеленський і президент Чилі обговорили поглиблення співпраці у сфері безпеки та дронових технологій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом, під час якої сторони обговорили поглиблення співпраці у сфері безпеки та дронових технологій.

"Важливо, що є відкритий діалог між нашими країнами. Сьогодні обговорили, в яких сферах можемо його поглибити, зокрема у безпеці та дронових технологіях", – йдеться в телеграмі президента.

Зеленський подякував Касту за політичну підтримку України на різних міжнародних майданчиках, зокрема в межах Генеральної Асамблеї ООН, а також за підтримку роботи з повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Також Зеленський додав, що Чилі готове допомогти з розширенням присутності України в Латинській Америці. За його словами, це може відкрити додаткові можливості для співпраці.

Команди двох країн працюватимуть над питаннями, які обговорили під час зустрічі. Зеленський також запросив президента Чилі відвідати Україну.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20999