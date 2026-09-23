На фронті відбулось 134 боїв за добу, найбільше на покровському та костянтинівськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 134 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та костянтинівському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 134 бойових зіткнення. Противник завдав ракетного удару, здійснив 53 авіаційних удари, під час яких скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5378 дронів-камікадзе та здійснив 1999 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Противник завдав двох авіаударів із застосуванням 5 КАБ, здійснив 101 обстріл позицій українських військ і населених пунктів, 8 з яких із застосуванням РСЗВ.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Графського, Лиману та в бік Малого Бурлука, Путникового, Радьківки; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили одну наступальну дію противника в бік населеного пункту Борова.

На лиманському напрямку українські оборонці відбили дві спроби загарбників просунутися в районі Новоселівки.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників іти вперед в районі Калеників.

Один ворожий штурм зафіксовано на краматорському напрямку, в районі Федорівки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Розкішного, Новопавлівки, Кучерового Яру та Вільного; одне боєзіткнення триває.

Усього 21 атаку відбито на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Новогришине, Водянське, Молодецьке, Муравка, Мирне, Сергіївка, Новопідгороднє та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 38 окупантів та 8 – поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки, 11 одиниць спеціальної техніки, та одне укриття ворога. Пошкоджено дві одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та 43 укриттів противника. Знищено або подавлено 46 безпілотних літальних апарати різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника а районах населених пунктів Березове та Солодке.

Три атаки окупантів зафіксовано на гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гуляйпільське, Чарівне та в бік Воздвижівки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02FoyzJXuATaARrUUerTjTvRnuAXMgEopy4whi3wMYksCikoTfsLVjMyUyuKHuqVxl