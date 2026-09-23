Сибіга: РФ цілеспрямовано атакує морський коридор, порти та аграрну інфраструктуру України, наслідки ударів відчуватимуться далеко за межами Чорноморського регіону

РФ цілеспрямовано атакує морський коридор, порти та аграрну інфраструктуру України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Росія цілеспрямовано атакує морський коридор, порти та аграрну інфраструктуру України, намагаючись зірвати експорт зерна. Продовольча безпека в жодному разі не повинна ставати заручником російської агресії чи інструментом шантажу", – написав він у соцмережі Х після зустрічі з в.о. виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми (WFP) Карлом Скау.

За словами Сибіги, наслідки російських ударів відчуватимуться далеко за межами Чорноморського регіону, адже Україна постачає на світові ринки значну частку зерна та соняшникової олії.

Він наголосив, що український експорт є життєво важливим для мільйонів людей, зокрема в Африці та інших регіонах.

"Відновлення свободи судноплавства в Чорному морі, захист українських портів і притягнення Росії до відповідальності є нагальними глобальними пріоритетами", – підкреслив міністр.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2102507138606039528