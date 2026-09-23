Зеленський і прем'єр Британії Бернем обговорили безпеку, підготовку до зими та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом питання безпеки, захисту людей, підготовку до зими та дипломатію.

"Детально обговорили з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом усе, що стосується безпеки, захисту наших людей, підготовки до зими та наявних дипломатичних можливостей. Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими", – йдеться в телеграм президента.

Водночас, зазначив Зеленський, українська сторона в постійній комунікації з партнерами і щодо пошуку додаткових засобів для української ППО.

"Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій. У нас із паном Прем'єр-міністром у цьому питанні позиція спільна: поки триває війна, санкції повинні зберігатися та посилюватися. Дякую!", – наголосив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20998