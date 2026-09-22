У Запоріжжі через удар РФ по ТЦ поранені двоє чоловіків, у Кушугумі загинув мирний житель – ОВА

У Запоріжжі внаслідок ворожого удару по торговельному центру в Південному мікрорайоні поранені двоє чоловіків, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семенікін.
"За оновленою інформацією двоє чоловіків поранені через ворожий удар по торговельному центру в Запоріжжі", – написав він у телеграмі.
За словами глави ОВА, медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Він зазначив, що це черговий удар російських військ по торговельному центру в Запоріжжі. Він зазначив, що внаслідок атак знищуються запаси продуктів і робочі місця людей.
Згодом Семенікін додав, що внаслідок атаки в Кушугумі загинув мирний чоловік. Ворожим ударом пошкоджені його дім та оселі поруч.
Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/67803
https://t.me/zoda_gov_ua/67798