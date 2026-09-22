Ізюм частково знеструмлений через масований авіаудар, спалахнули пожежі

ЗС РФ завдали масованого удару по Ізюму (Харківська обл), скинувши на місто, за попередніми даними, 8 КАБів з 21:30 до 21:50, інформації щодо постраждалих немає, повідомляє міська військова адміністрація.

"Влучання зафіксовано орієнтовно в районах Верхнього селища та ІОМЗ. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, на деяких місцях ударів виникли пожежі. В районах влучань зникло електропостачання. Наразі інформація про постраждалих не надходила", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/izyum_official/44861