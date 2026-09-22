Україна розраховує залучити невикористані кошти SAFE на потреби оборони

Україна розраховує залучити невикористані кошти європейської програми SAFE на потреби української оборонної промисловості, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У європейців є чудова програма SAFE – як зміцнити внутрішню оборонну промисловість кожної європейської країни. Європейці хотіли, щоб ми поділилися деякими технологіями, і зараз ми перебуваємо в таких обставинах, у нас є вигідні угоди щодо дронів, двосторонні домовленості, в рамках яких ми можемо поділитися з ними нашими ідеями, технологіями, досвідом, а вони використають ці кошти, які для них є SAFE, але які вони можуть спрямувати на потреби України", – сказав Зеленський на пресконференції у Нью-Йорку.

За його словами, частина коштів SAFE наразі не використана, тому Україна працюватиме над залученням цього фінансування.

"У них зараз є значна частина коштів, яку вони не використали, тож це також є паралельним напрямком, яким ми займемося", – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що Україна працює з ЄС над покриттям дефіциту фінансування оборони. За його словами, українська та європейська сторони готують відповідні рішення, а їхні команди мають зустрітися через 7-10 днів.