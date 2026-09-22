Зеленський: сьогодні не звучало жодних прохань, щоб Україна зупинила удари по РФ

Під час сьогоднішньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не звучало жодних прохань, щоб Україна в односторонньому порядку припинила удари по об'єктах в РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила удари. Ми навпаки говоримо про енергетичне перемир'я, чи ми можемо зараз змусити Путіна закінчити цю війну", – сказав Зеленський на пресконференції у Нью-Йорку у вівторок.

Президент зазначив, що першим етапом до закінчення війни може бути енергетичне перемир'я, і треба "всім трішки більше напружуватися", щоб Путін хотів закінчити війну.

"Якщо Путін говорить через Віткоффа і Джареда (Кушнера – ІФ-У), що він готовий до зустрічі і перемовин – давайте подивимося, і надіємося, що американська команда передасть йому після нашої зустрічі всі меседжі і будемо говорити щодо зустрічі", – додав Зеленський.