Україна попросила США зимовий пакет підтримки, вони розглянуть це – Зеленський

Україна попросила США зимовий пакет підтримки ракет Patriot, США розглянуть передачу цього пакету, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам треба підготуватися до зими, якщо зима буде під час війни. Тому ми попросили дві речі від Америки. Вони подумають, як допомогти нам. Перше – зимовий пакет ракет Patriot", – сказав Зеленський на пресконференції у Нью-Йорку у вівторок.

Крім того, українська сторона буде працювати з іншими країнами щодо цього, зокрема Близького Сходу та США.

"Вони подумають про те, як ми зможемо отримати цей пакет", - додав Зеленський.

За його словами, Україні також потрібні ліцензії на виробництво Patriot, і компанія Raytheon готова допомогти з цим.

"Я попросив президента Трампа допомогти з цим. Він позитивно ставиться до цього", - зазначив глава держави, додавши, що "ми почнемо цей процес, не знаю коли – йдеться про рік, півтора".