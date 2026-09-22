Україна готова до будь-якого формату енергетичного перемир'я – Зеленський

Україна готова до будь-якого формату енергетичного перемир'я, США передадуть сигнали щодо цього російській стороні, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми готові до будь-якої форми енергетичного перемир'я. Тобто якщо ми не будемо наносити удари по об'єктах енергетики – по всій енергетиці, по всьому. Ось така наша пропозиція. Ми дуже вдячні американській стороні. Вони передадуть це росіянам", – сказав Зеленський на прескронференції у Нью-Йорку у вівторок.

Президент додав, що він не знає позиції Росії щодо цього і не впевнений, що росіяни готові до цього.

Як повідомлялося, 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив про взаємну домовленість України та Росії утримуватися від ударів по об'єктах енергетичного сектору, а також пов'язав зростання світових цін на дизельне паливо переважно з війною між двома країнами.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона запропонувала країнам-партнерам забезпечити таку домовленість із РФ, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. 16 вересня він заявив, що домовленості про енергетичне перемир'я з РФ наразі немає, водночас Україна готова до такого перемир'я за умови припинення російських атак на енергетичні об'єкти.