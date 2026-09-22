Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський: МВФ допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості в 2027 році

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: МВФ допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості в 2027 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості в 2027 році, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Дякую за це рішення", – сказав він за підсумками зустрічі на полях Генасамблеї ООН з главою МВФ.

Зеленський зазначив, що кожен економічний крок підтримки – це про справедливий захист українців.

Сторони також обговорили важливість голосування за закони, що є зобов'язаннями України перед партнерами.

За словами Зеленського, Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, і до кінця року будуть проголосовані всі інші закони, необхідні для фінансової підтримки.

Президент також зазначив, що розповів про безпекову ситуацію в Україні та зміну російської тактики повітряних атак.

"Росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави. Саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для нас. Дякую за всі програми підтримки з боку МВФ, які допомагають нашій економіці вистояти", – наголосив він.

 

#мвф #допомога #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Бутенко: щоб зняти стресове навантаження дітей, що це "останній шанс в році", НМТ можна буде перездати

Бутенко: щоб зняти стресове навантаження дітей, що це "останній шанс в році", НМТ можна буде перездати

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявляє, що обговорюється декілька підходів зміни системи національного мультипредметного тесту (НМТ) на наступ…

Читати