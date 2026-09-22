Суд у Відні задовольнив позов RBI щодо стягнення активів "Расперіа" в Австрії – група

Raiffeisen Bank International AG (RBI) домігся рішення австрійського суду про стягнення активів МКАО "Расперія Трейдінг Лімітед" в Австрії, йдеться в повідомленні групи.

Відповідне рішення за позовом RBI та його російського підрозділу – Райффайзенбанку – ухвалив Земельний суд Відня з цивільних справ. Група оцінює завдані їй збитки у EUR3,15 млрд.

"Якщо "Расперія" не подасть апеляцію протягом чотирьох тижнів, рішення набере законної сили. У цьому випадку наступним кроком RBI стане подання заяви до Австрійського управління з нагляду за фінансовим ринком (FMA, компетентний орган з питань санкцій) з проханням про розблокування австрійських активів "Расперіа" для примусового стягнення присудженої суми", – зазначає група.

Ці активи, заморожені в рамках санкцій ЄС, включають спірні 28,5 млн акцій австрійського будівельного концерну Strabag SE, нараховані за ними дивіденди та виплати внаслідок зміни структури капіталу концерну.

RBI заявив, що "діє відповідно до європейського санкційного законодавства та у тісній взаємодії з наглядовими органами".

У липні 2026 року Арбітражний суд Калінінградської області заборонив опонентам "Расперіа" у справі про акції Strabag ініціювати судові розгляди за межами РФ. Однак RBI заявив про намір, попри судову заборону, подати разом із російським Райффайзенбанком позов проти "Расперіа" в Австрії.

Найбільший позов на суму 195 млрд рублів до основних акціонерів Strabag "Расперія" подала в серпні 2024 року. У цій справі російський суд у січні 2025 року ухвалив рішення стягнути з відповідачів EUR2,044 млрд. Ці кошти були отримані шляхом примусового вилучення активів Райффайзенбанку. Суд зобов'язав банк сплатити цю суму та натомість прийняти на баланс акції Strabag еквівалентного обсягу (28,5 млн акцій). У російській юрисдикції розглядаються ще кілька позовів "Расперіа" до опонентів у справі Strabag SE.

Угода, яка зірвалася через санкційні обмеження та ризики, передбачала, що "Расперія" продасть російському Райффайзенбанку 27,78% капіталу Strabag SE за EUR1,51 млрд. Після придбання пакета акцій Райффайзенбанк планував передати акції Strabag материнській компанії Raiffeisen Bank International у вигляді дивідендів. Пізніше австрійський банк відмовився від угоди, пояснивши це тим, що під час контактів з органами влади він не зміг отримати необхідне схвалення для її укладення.