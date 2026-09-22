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Трамп: Думаю, що буде угода щодо завершення війни РФ проти України

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Трамп: Думаю, що буде угода щодо завершення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує укладення угоди щодо завершення війни Росії проти України.

"Думаю, що буде угода. Ми говорили про угоди з президентом Путіним також. Щось таке станеться, безперечно", – сказав Трамп на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Він також заявив, що українці можуть пишатися своєю країною, назвавши їх "хоробрими воїнами".

Водночас Трамп заявив, що США ще обговорять можливість допомоги Україні, зокрема у виробництві озброєння.

"Ми про це говоримо в кінці. Ми ще поговоримо, бо це ще не кінець. Ми маємо людей, що можуть здійснювати виробництво", – сказав він.

#рф #угода #сша
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