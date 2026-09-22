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Путін хоче зустрічі із Зеленським і миру, переконаний Трамп

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Путін хоче зустрічі із Зеленським і миру, переконаний Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Володимир Путін хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і прагне миру.

"Я думаю, що він (Путін – ІФ-У) хоче зустріч. Була вже зустріч на Алясці, я не знаю, щодо Маямі (запланований на грудень саміт G20 – ІФ-У) – занадто швидко, але він хоче бачити світ. Хоче зустрічі з вами, з президентом Зеленським. Він хоче миру, хоче закінчити війну. Багато людей гине", – сказав Трамп журналістам на початку зустрічі з Зеленським у Нью-Йорку у вівторок.

#путін #зеленський #сша
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