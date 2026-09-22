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Трамп: ми обговоримо ціни на пальне, удари важко вплинули на РФ

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Трамп: ми обговоримо ціни на пальне, удари важко вплинули на РФ

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром має намір підняти питання "серйозних ударів" українців вглиб території Росії по її паливно-переробному комплексу.

Про це він сказав у вівторок журналістам в Нью-Йорку перед зустріччю із Зеленським

"Схоже, це стало серйозним ударом для росіян. Так, це серйозний удар по росіянах. Це також серйозно вплинуло на ціну дизельного пального. Вартість дизельного пального суттєво зросла. Але ми будемо про це говорити. Утім, безперечно, це дуже серйозний удар саме по Росії", – сказав Трамп.

#пальне #трамп #рф
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