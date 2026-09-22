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Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку

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Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп розпочали зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це стало відомо з трансляції на YouTube Офісу президента.

#трамп #зустріч #зеленський
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