Зеленський і Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп розпочали зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це стало відомо з трансляції на YouTube Офісу президента.
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп розпочали зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це стало відомо з трансляції на YouTube Офісу президента.
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