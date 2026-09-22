Зеленський наголосив фон дер Ляєн на санкціях проти РФ, вона – на реформах в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, тоді як глава Єврокомісії пов'язала подальшу бюджетну підтримку України з просуванням реформ у Верховній Раді.

"Вдячний Урсулі за готовність попрацювати над включенням додаткових російських прізвищ у санкційні списки ЄС", – написав Зеленський у дописі, поширеному у Facebook у вівторок.

За його словами, під час зустрічі сторони також детально обговорили, як забезпечити фінансову стійкість України цього та наступного року. Зеленський зазначив, що Україна вдячна за рішення щодо позики ЄС у розмірі 90 млрд євро та виконує пов'язані з нею зобов'язання, щоб максимально закрити бюджетний дефіцит.

"Ми вдячні за рішення щодо позики ЄС у 90 мільярдів, і Україна виконує зобов'язання, з нею пов'язані, щоб максимально закрити бюджетний дефіцит. Домовилися, що команди пропрацюють і інші шляхи фінансової підтримки", – йдеться в повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн за підсумками зустрічі заявила, що Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб зміцнити оборону України. За її словами, нова протиракетна програма ЄС та України може допомогти швидко наростити обсяги виробництва.

"На вас чекає ще більше оборонної підтримки. А в міру просування реформ у Верховній Раді – і більше бюджетної підтримки. У цьому календарному році у нас ще є 37 млрд євро", – написала вона в дописі в соціальній мережі X.

Фон дер Ляєн також зазначила, що в Нью-Йорку звертається до кожного лідера із закликом посилити підтримку оборони України.

Окремо Зеленський і фон дер Ляєн обговорили питання санкцій. Президент наголосив, що на тлі російських ударів по Україні сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають "самовбивчо та контрпродуктивно".

"Війни завершуються рішучістю і силою, а не поблажками для наближених агресора", – заявив Зеленський.