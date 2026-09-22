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Удар РФ забрав життя двох працівників "Укргазвидобування" на Харківщині

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Удар РФ забрав життя двох працівників "Укргазвидобування" на Харківщині

Удар РФ по Балаклії Харківської області забрав життя двох працівників "Укргазвидобування" – Олександра Івченка та Романа Замети, яким було по 57 років, повідомила Група "Нафтогаз".

"18 вересня внаслідок російського удару шахедами по Балаклії на Харківщині загинули двоє наших колег – Олександр Івченко та Роман Замета", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу" в Телеграм у вівторок.

У ньому зазначається, що Івченко працював у філії "Укргазспецбудмонтаж" від початку її заснування, був провідним фахівцем з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості. У нього залишилися дружина та донька.

Замета працював у нафтогазовій галузі з 1999 року, був мотористом цементувального агрегату Шебелинського цеху тампонажних робіт філії "УГВ-Сервіс". У нього залишилися дружина та двоє синів.

Як уточнив глава "Укргазвидобування" Юрій Ткачук, дружина Замети отримала поранення і зараз перебуває в лікарні, а Івченка, на жаль не вдалося врятувати після важких поранень, попри зусилля лікарів.

 

 

#украгазвидобування #загибель #робітники
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