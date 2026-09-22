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Ворожим ударом вдруге повністю знищено складський комплекс виробника туалетного паперу "Сніжна Панда"

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Складський комплекс виробника тсанітарно-гігієнічної продукції ТМ "Сніжна Панда" в Одесі вдруге повністю знищено внаслідок ворожого удару у вівторок, повідомила компанія у Facebook.

"22 вересня внаслідок ворожого удару було вдруге повністю знищено наш складський комплекс. Найголовніше – люди живі та не постраждали", – йдеться у дописі.

Як повідомлялось, 1 липня поточного року внаслідок ворожого ракетного удару і масштабної пожежі було знищено частину виробничо-складських приміщень виробника продукції ТМ "Сніжна Панда" (а також товарів брендів "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper", "Helper Professional"), серед співробітників були постраждалі.

Виробником продукції ТМ "Сніжна Панда" (серветок, рушників та туалетного паперу з привозного целюлозного паперу-основи) є ТОВ "Блумі", яка працює з 2012 року.

Продукція виробляється на потужностях "Блумі Груп" (раніше ПП "Омега Брокерс") – одного з найбільших українських виробників мийних, дезінфекційних та санітарно-гігієнічних засобів.

Дохід компанії у першому півріччі поточного року, за даними opendatabot, становив 527 млн грн, чистий прибуток – 13,2 млн грн.

Власниками "Блумі" в рівних частках є чотири одеські підприємці.

 

#склад #обстріл #папір
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