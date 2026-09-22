Сили оборони України ліквідували на Херсонщині командира артполку ЗС РФ, який у 2014 році зрадив Україну

Командир 8-го артилерійського полку ЗС РФ Олександр Ісаєв був ліквідований 19 вересня на Херсонщині внаслідок удару FPV-дрона Сил оборони України, повідомляє проєкт "Книга катів українського народу".

Як зазначається, 8-й артилерійський полк діяв на приморському тактичному напрямку у складі угруповання військ "Днепр" Об'єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ.

Ісаєв народився у Миколаєві та з 1992 року служив у Збройних силах України. У 2014 році, перебуваючи на посаді начальника штабу – першого заступника командира 406-ї окремої бригади берегової артилерійської групи Центру військ берегової охорони Військово-морських сил України, він перейшов на бік РФ.

Після переходу на бік РФ Ісаєва призначили начальником штабу – заступником командира 8-го артилерійського полку 22-го армійського корпусу ЧФ РФ. У 2015 році він був звільнений у запас.

В проєкті наголошують, що в жовтні 2022 року Ісаєв поновив службу на цій посаді та брав участь у збройній агресії проти України. У вересні 2024 року його призначили командиром 8-го артилерійського полку та присвоїли звання "полковник".

Як повідомлялося, проєкт "Книга катів українського народу" збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв. Сайт містить детальну та верифіковану інформацію.