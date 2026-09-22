Рада ЄС затвердила рішення продовжити ще на три роки, замість 6 місяців, санкції за порушення терцілісності України, із списку вилучено три фізичних і одну юрсобу

Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити ще на 36 місяців – до 22 вересня 2029 року – дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції не продовжені для трьох фізичних і однієї юридичної особи.

Про це у вівторок в Брюсселі повідомляє пресслужба Ради ЄС.

В повідомленні зазначено, що чинні обмежувальні заходи поширюються на понад 3 тис фізичних та юридичних осіб і передбачають обмеження на пересування для фізичних осіб, заморожування активів, а також заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси зазначеним особам та організаціям.

"У межах перегляду санкцій Рада також вирішила не продовжувати дію санкцій щодо трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, а також вилучити зі списку трьох померлих осіб", – сказано в пресрелізі. В тексті не зазначені імена та назви.

В Раді ЄС зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у Україну 24 лютого 2022 року ЄС суттєво розширив санкції проти Росії з метою обмеження її здатності вести війну шляхом значного послаблення економічної бази та скорочення доходів від енергоресурсів, позбавлення доступу до критично важливих технологій і ринків, а також завдання ударів по її військово-промисловому комплексу.

"У своїх висновках від 18 червня 2026 року Європейська рада підтвердила свою незмінну, тверду та непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС продовжуватиме надавати у координації з партнерами та союзниками, що поділяють спільні погляди, всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу", – наголошується в повідомленні.

Крім того, в Раді ЄС запевнили, що ЄС залишається сповненим рішучості й надалі посилювати тиск на Росію та продовжувати послаблювати її воєнну економіку, щоб змусити її припинити жорстоку загарбницьку війну проти України та розпочати змістовні переговори задля досягнення миру.

Як повідомлялося, посли – постійні представники країн-членів ЄС після дискусії, що тривала останні кілька тижнів, нарешті ухвалили рішення продовжити санкції за порушення територіальної цілісності України на три роки замість шести місяців, як це було раніше, але ціною тому стало виключення з-під них Усманова та Фрідмана за вимогами Словаччини, Франції та Люксембургу.

Україна запровадила персональні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана 19 жовтня 2022 року. Як зазначало тоді українське Міністерство економіки, в той день були введені санкції проти 256 фізичних осіб – олігархів зі списку Forbes та їхнього оточення. У списку фігурували партнери Фрідмана по "Альфа-Груп" Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмічов, а також Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Олена Батуріна, Юрій Ковальчук та інші.

Значний актив Фрідмана та партнерів – Сенс Банк (раніше Альфа-Банк) – Україна націоналізувала влітку 2023 року. У 2022 році АРМА також отримало в управління за рішенням суду корпоративні права та інші активи пов'язаної із Фрідманом групи IDS Ukraine – найбільшого виробника та дистрибутора мінеральної води в країні.

У вересні 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про стягнення в дохід держави активів IDS Ukraine та інших українських активів, пов'язаних із Фрідманом. Зокрема, йшлося про акції та частки "Миргородського заводу мінеральних вод", "Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар" та "Індустріальних та дистрибуційних систем", "Альфа Страхування", "Альфа-Лізинг Україна". Слухання цієї справи ще тривають.

Щодо українських активів Усманова та його бізнес-партнерів сім'ї Скоч і Стрешинського, то у 2024 році ВАКС за позовом Мінюсту вже прийняв рішення про їх стягнення в дохід держави. Згідно з інформацією тодішньої заступниці міністра юстиції Інни Багатих, мова про більше ніж 165 тис. тонн залізорудної продукції орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн, а також 100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна" – IT-компанії, що раніше була під контролем Усманова.