Росія вкотре завдала удару по підприємству з іноземними інвестиціями під Житомиром – голова ОВА

Росія вкотре завдала удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"На щастя, цього разу минулося без жертв та постраждалих. Зараз на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які долають наслідки обстрілу й фіксують черговий злочин окупантів", – написав він у Телеграм, але не уточнив назву підприємства.

На розміщеному у дописі фото видно великий стовп чорного диму.

Підприємство "Кромберг енд Шуберт Житомир" (с.Оліївка, Житомирський р-н, Житомирська обл.), яке належить німецькому виробнику комплектуючих для автопромисловості Kromberg&Schubert, 9 серпня цього року повідомило про російську атаку на завод, внаслідок якої виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження та масштабні руйнування.

"Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт", – йшлося тоді в офіційній заяві дирекції підприємства у Facebook.