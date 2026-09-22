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Росіяни атакували FPV-дроном жителя Херсонщини, чоловік загинув – обладміністрація

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Росіяни атакували FPV-дроном жителя Херсонщини, чоловік загинув – обладміністрація
Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок атаки російського FPV-дрона на село Микільське Дар'ївської громади Херсонської області загинув 69-річний місцевий житель, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти орієнтовно о 09:00 атакували чоловіка FPV-дроном.

"Сьогодні зранку росіяни вбили чоловіка у селі Микільське Дар'ївської громади. Орієнтовно о 09:00 окупанти атакували FPV-дроном 69-річного місцевого жителя. Він дістав поранення, несумісні з життям.", – написав Прокудін у Телеграм-каналі у вівторок.

 

#херсонська #атака #жертва
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