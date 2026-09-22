Глава МЗС України розкритикував виведення Усманова та Фрідмана з-під санкцій ЄС та закликав до національних санкцій

Рішення Європейського Союзу вилучити російських мільярдерів засновника USM Holdings Алішера Усманова та "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана зі списку санкцій є ганебним і невиправданим, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Москва святкує, адже отримала бажане: відчуття безкарності, приниження ЄС і розкол серед європейців", – написав він у соцмережі X у вівторок.

"Однак ще є спосіб зіпсувати це святкування в Москві. Я закликаю всі держави-члени ЄС негайно оголосити про запровадження власних національних санкцій проти цих двох осіб", – наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, посли – постійні представники країн-членів ЄС після дискусії, що тривала останні кілька тижнів, нарешті ухвалили рішення продовжити санкції за порушення територіальної цілісності України на три роки замість шести місяців, як це було раніше, але ціною тому стало виключення з-під них Усманова та Фрідмана за вимогами Словаччини, Франції та Люксембургу.

Україна запровадила персональні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана 19 жовтня 2022 року. Як зазначало тоді українське Міністерство економіки, в той день були введені санкції проти 256 фізичних осіб – олігархів зі списку Forbes та їхнього оточення. У списку фігурували партнери Фрідмана по "Альфа-Груп" Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмічов, а також Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Олена Батуріна, Юрій Ковальчук та інші.

Значний актив Фрідмана та партнерів – Сенс Банк (раніше Альфа-Банк) – Україна націоналізувала влітку 2023 року. У 2022 році АРМА також отримало в управління за рішенням суду корпоративні права та інші активи пов'язаної із Фрідманом групи IDS Ukraine – найбільшого виробника та дистрибутора мінеральної води в країні.

У вересні 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про стягнення в дохід держави активів IDS Ukraine та інших українських активів, пов'язаних із Фрідманом. Зокрема, йшлося про акції та частки "Миргородського заводу мінеральних вод", "Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар" та "Індустріальних та дистрибуційних систем", "Альфа Страхування", "Альфа-Лізинг Україна". Слухання цієї справи ще тривають.

Щодо українських активів Усманова та його бізнес-партнерів сім'ї Скоч і Стрешинського, то у 2024 році ВАКС за позовом Мінюсту вже прийняв рішення про їх стягнення в дохід держави. Згідно з інформацією тодішньої заступниці міністра юстиції Інни Багатих, мова про більше ніж 165 тис. тонн залізорудної продукції орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн, а також 100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна" – IT-компанії, що раніше була під контролем Усманова.