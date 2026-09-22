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Угода США щодо Гренландії виключає військову присутність ненатівських країн на острові – документ

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Угода США щодо Гренландії виключає військову присутність ненатівських країн на острові – документ

Угода про розширення американської військової присутності в Гренландії, підписана у вівторок, передбачає заборону на розміщення на острові будь-яких військових об'єктів країн, що не входять до НАТО, повідомляє Білий дім.

В угоді, текст якої опубліковано на сайті американської адміністрації, зазначається, що "жодна країна, яка не входить до НАТО, не має права облаштовувати військові об'єкти в Гренландії".

У ньому зазначається, що заборона поширюється також на розміщення військової інфраструктури, на якій немає фізичної присутності військовослужбовців.

У угоді, укладеній владою США, Данії та Гренландії, наголошується, що будь-яка тривала присутність військових із країн, що не входять до НАТО, можлива лише за умови згоди всіх учасників домовленостей.

 

#присутність #гренландія #сша #військові
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