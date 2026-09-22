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УЧХ продовжує підтримувати добровільні пожежні команди у громадах

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УЧХ продовжує підтримувати добровільні пожежні команди у громадах

Український Червоний Хрест (УЧХ) передає громадам 424 набори для добровільних пожежних команд.

"424 набори обладнання отримують добровільні пожежні команди у восьми областях України: Запорізькій, Рівненській, Волинській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Кіровоградській та Миколаївській", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Кожен набір містить необхідне для роботи команди обладнання: пожежну мотопомпу, пожежний рукав зі стволом, комплект із трьох радіостанцій та ліхтарі. Обладнання допоможе добровільним пожежним командам швидше реагувати на надзвичайні ситуації та посилить готовність громад діяти у критичних ситуаціях.

Передача обладнання відбувається за підтримки Німецького, Британського та Данського Червоних Хрестів.

#допомога #тчху
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