На Одещині через удари реактивними БпЛА пошкоджено склади, загинула людина, двох поранено – ОВА

Унаслідок ударів реактивними БпЛА по Одещині пошкоджено складські приміщення, виникли масштабні пожежі, загинула людина, ще двоє дістали поранень і були госпіталізовані, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, російські удари спричинили пошкодження складських приміщень та пожежі.

"Ворог продовжує тероризувати мирну Одещину. Внаслідок ударів реактивними БпЛА пошкоджено складські приміщення. Виникли масштабні пожежі", – написав Кіпер у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

Як наголосив очільник ОВА ввечері у вівторок, унаслідок атаки також відомо про одну загиблу людину та двох постраждалих: "На жаль, внаслідок одного з ударів загинула людина. Ще двоє – отримали поранення та були госпіталізовані".