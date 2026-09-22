Голова бюджетного комітету Ради Підласа пропонує утворити дорадчу групу експертів для відбору кандидатів на посади членів Рахункової палати

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа зареєструвала проєкт постанови про утворення дорадчої групи експертів для здійснення попереднього відбору кандидатів на посади членів Рахункової палати (законопроєкт №16095).

Згідно з документом, опублікованим на сайті парламенту у вівторок, до складу дорадчої групи експертів увійдуть шість осіб, розділених на дві квоти. Першу трійку склали представники міжнародних та іноземних організацій, кандидатури яких раніше були затверджені розпорядженням Кабміну №498-р від 23 травня 2025 року. До неї увійшли директор департаменту Національного аудиторського офісу Великої Британії та Північної Ірландії (NAO) Лі Саммерфілд, колишній член і декан Європейського суду аудиторів (ЕСА) Ігорс Лудборжс та почесний магістрат французького Суду аудиторів (Cour des comptes) Паскаль Муньє.

Ще трьох членів дорадчої групи мають обрати за підсумками рейтингового голосування депутатських фракцій та груп із шести запропонованих кандидатів. До цього шортлиста увійшли виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський, екснардеп (фракція "Слуга народу") Андрій Жупанин, голова Аудиторської палати України (АПУ) Тетяна Каменська, перший заступник керівника секретаріату депутатської фракції "Слуга народу" Микола Марченко, помічниця-консультантка народного депутата України, докторка філософських наук Мирослава Масляк та голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Наталія Пашук.

Постанова має набрати чинності з дня її прийняття парламентом. Метою роботи дорадчої групи є проведення попереднього відбору претендентів для участі в конкурсі на посади членів Рахункової палати.

Як повідомлялося, 1 вересня Рада провалила голосування за створення дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка відбиратиме кандидатів на шість вакантних посад членів Рахункової палати, що є однією з умов фінансування України Європейським Союзом у рамках Ukraine Support Loan (макрофінансової частини) з дедлайном на серпень 2026 року.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа нагадала, що Рахункова палата працює в обмеженому складі вже майже два з половиною роки. Вона зазначила, що утворення цієї групи та наповнення складу Рахункової палати є умовою фінансування не тільки від ЄС, але й структурним маяком програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ), який має бути виконано до грудня 2026 року.