На Тернопільщині за підтримки ЄІБ модернізували школу і центр адмінпослуг за EUR931 тис

У Борщеві та Трибухівцях Тернопільської області відкрили модернізовану гімназію та реконструйований центр надання адміністративних послуг загальною вартістю EUR931 тис., реалізовані за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Модернізація гімназії №3 у Борщеві, якою користуються 522 учні та працівники, коштувала EUR511 тис. Очікується, що після модернізації енергоспоживання закладу скоротиться майже вдвічі, а громада заощаджуватиме близько EUR21 тис. на рік.

У школі встановили енергоефективні вікна й двері, утеплили дах, горище, фасад і фундамент, модернізували систему опалення з облаштуванням індивідуального теплового пункту, а також оновили внутрішні приміщення.

У Трибухівцях за EUR420 тис. реконструювали будівлю сільради 1939 року під сучасний центр надання адміністративних послуг. Ним можуть користуватися близько 8 тис. жителів громади, зокрема внутрішньо переміщені особи.

У центрі облаштували нові системи водопостачання, каналізації, електропостачання, опалення та вентиляції, розширили вхід, змінили планування, додали другий евакуаційний вихід і вертикальну підйомну платформу. Крім того, створено 14 додаткових робочих місць.

"Попри триваючу війну Росії та атаки на цивільну інфраструктуру громади Тернопільської області покращують школи та державні послуги. Ми й надалі підтримуватимемо відновлення України через інвестиції, які зміцнюють громади та покращують повсякденне життя людей", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Модернізацію школи виконано Борщівською міськрадою у межах профінансованого ЄІБ проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" (UPBEE).

Реконструкцію центру в Трибухівцях профінансовано у межах Програми раннього відновлення України (UERP), яка є однією з трьох програм відновлення із загальним фінансуванням ЄІБ EUR740 млн.

Обидва проєкти реалізовано у співпраці з урядом України та місцевою владою за технічної підтримки ПРООН.