Мінветеранів активізує розробку кодексу про ветеранську політику

Міністерство у справах ветеранів України заявляє, що активізувало роботу над напрацюванням проєкту Кодексу про захист державності, незалежності та статус захисників держави.

"Кодекс має усунути суперечності в чинному законодавстві, оновити застарілі норми та спростити для ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей та родин полеглих воїнів доступ до державних гарантій та послуг. Водночас важливим принципом залишається збереження вже наявних прав і гарантій", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що під час робочої наради учасники обговорили ключові положення проєкту Кодексу та визначили подальші кроки для його доопрацювання.

Зокрема, серед основних завдань – зібрати в єдину систему норми, які сьогодні регулюють ветеранську політику, зробити її більш людиноцентричною.

Окремо сторони говорили про підтримку ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей, розвиток культури пам'яті про полеглих Героїв, повагу до ветеранів й ветеранок, посилення спроможності громад та супровід Захисників і Захисниць на всіх етапах – від служби до повернення до цивільного життя та професійної реалізації.

"Ще один важливий напрям – комплексний огляд системи соціального захисту ветеранської спільноти. Мінветеранів уже розпочало цю роботу. Водночас ветеранські громадські організації також мають власні експертні напрацювання та пропозиції до проєкту Кодексу. За підсумками зустрічі домовилися, що спільна робоча група опрацює пропозиції громадськості, щоб в найкоротші терміни вже вийти на узгоджений текст документа", – додали в Мінветеранів.

Також на нараді обговорено, якою має бути юридична форма документа – Кодекс чи окремий закон.

Для подальшого опрацювання цього питання учасники домовилися залучити науковців-правників, зокрема представників Науково-експертної ради при Мінветеранів.

"Вони допоможуть оцінити правову конструкцію документа, узгодити його положення з чинним законодавством, виключити суперечності між нормами та мінімізувати ризик виникнення правових колізій", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в листопаді 2025 року тодішня прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що проєкт Кодексу України про захист державності, незалежності та статус захисників держави невдовзі буде переданий на розгляд Верховної Ради.

Проєкт документа упорядковує категорії захисників, зокрема: ветеранів війн ХХ століття та членів їхніх сімей; родин загиблих Захисників і Захисниць України; іноземців та людей без громадянства, які стали на захист України; постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної сотні; ⁠працівників підприємств і організацій, які брали участь у заходах оборони, хоч і не були військовослужбовцями.

Раніше в Міністерстві у справах ветеранів повідомили, що проєкт Кодексу складається з шести великих структурних частин – "книг", кожна з яких регламентує певний напрямок.

Книга перша визначає та закріплює основи ветеранської політики, її принципи і завдання, визначає хто такі ветерани й ветеранки, їхні статуси, регламентує роботу Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ), визначає механізми фінансування ветеранської політики, відповідальність держави; Книга друга визначає, хто належить до ветеранів війн ХХ століття, членів їхніх сімей та їх правовий статус, які соціальні гарантії їм передбачені; Книга третя визначає правовий статус ветеранів та ветеранів-іноземців, правовий статус членів їхніх сімей та родин загиблих (померлих), державні гарантії цим категоріям людей; Книга четверта визначає правовий статус постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної сотні, державну підтримку; Книга п'ята визначає правовий статус залучених осіб, членів сімей загиблих (померлих) залучених осіб, порядок та підстави надання статусу залучених осіб, залучених осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих (померлих) залучених осіб, та які саме державні гарантії їм передбачені; Книга шоста визначає, що таке державна ветеранська політика, її мету, суб'єкти її формування та реалізації, повноваження центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у реалізації ветеранської політики.

Колишня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова розраховувала на ухвалення Верховною Радою Кодексу законів про Захисників і Захисниць України в кінці весни – на початку літа 2026 року.

22 серпня президент України Володимир Зеленський закликав уряд, Верховну Раду та ветеранів опрацювати питання кодифікації законодавства у сфері ветеранської політики та можливості створення Ветеранського кодексу.