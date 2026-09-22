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Мінсоцполітики: понад 226 тис. родин подали заявки на допомогу по догляду за дитиною до одного року

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За дев'ять місяців від вступу у дію закону щодо підвищення державної допомоги сім'ям з дітьми, а також запровадження нових видів "дитячих" виплат вже більше 226 тис. родин подались на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею одного року, із них 183 тис. вже отримують цю виплату, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Йдеться про щомісячну допомогу у розмірі 7 тисяч гривень, або ж 10,5 тисяч гривень (для родин, які виховують дитину з інвалідністю). Це цільовий вид виплати, який можна використати за 30 МСС-кодами, із переліком можна ознайомитись у нашому розділі "Питання і відповіді щодо допомог сім'ям з дітьми", – йдеться в повідомленні міністерства.

Також там нагадали, що після того, як дитині виповнюється рік, родина може скористатися допомогою "єЯсла" в розмірв – 8 тис. грн на місяць, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю, – 12 тис. грн.

Зазначається, що наразі на цю допомогу вже подали заяви понад 26 тис. родин.

Крім того, за законом запроваджено допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, яка складає 7 тис. грн, і заявки на цю виплату подали вже більше 76 тис. жінок, 50 тис. з них – вже отримують виплати.

Окрім того, майже 86 тис. жінок вже отримали збільшену допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тис. грн.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#мінсоцполітики #заявки
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