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Мін'юст виступив третьою стороною на слуханнях ЄСПЛ у справі щодо українських дітей, зниклих в окупованому Криму

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Мін'юст виступив третьою стороною на слуханнях ЄСПЛ у справі щодо українських дітей, зниклих в окупованому Криму

Європейський суд з прав людини провів усні слухання в індивідуальній справі "Українська Гельсінська спілка з прав людини в інтересах десяти українських дітей проти Росії", в якій уряд України бере участь як третя сторона, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

"Справа стосується десяти українських дітей, позбавлених батьківського піклування, які на початку окупації Криму у 2014 році перебували в дитячих закладах. Їхнє місцезнаходження залишається невідомим", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Уповноваженоа у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, яка очолила делегацію Мін'юсту на слуханні, представила позицію щодо практики примусового нав'язування російського громадянства на тимчасово окупованих територіях України та її наслідків, щодо зв'язку ситуації кримських дітей з порушеннями прав людини визнаними в міждержавних справах "Україна проти Росії (щодо Криму)" та "Україна та Нідерланди проти Росії", а також на відмові росії співпрацювати з українськими органами влади та незалежними міжнародними організаціями.

"До справи також долучилися сім українських та міжнародних організацій як треті сторони. Вони надали матеріали, зокрема, щодо політики росії, спрямованої на індоктринацію, мілітаризацію українських дітей та знищення їхньої української ідентичності.  Серед них – Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів (IBAHRI), який на слуханнях представляла його директорка баронеса Гелена Кеннеді. Залученню експертів інституту сприяла ініціатива Президента України Bring Kids Back UA", – йдеться у повідомленні.

Україна закликає Суд визнати Росію відповідальною за порушення прав цих дітей, зобов'язати її надати інформацію про них та забезпечити їх повернення під контроль українських органів влади. 

#діти #єспл #викрадення #росія
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