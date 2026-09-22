Освітній омбудсмен: використання в освітньому процесі програмного забезпечення РФ є неприпустимим

Освітній омбудсмен Надія Лещик наголошує, що використання в освітньому процесі програмного забезпечення російського походження є неприпустимим, адже суперечить державній політиці.

"Отримала звернення щодо використання в освітньому процесі одним із викладачів закладу освіти програмного забезпечення держави-агресора. Як повідомлялося, інструкції для здобувачів освіти щодо користування таким програмним забезпеченням надавалися недержавною мовою", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

У звя'язку з цим вона направила вимогу припинити використання програмного забезпечення, яке є продуктом компанії держави-агресора, а також нагадала закладу про обов'язковість використання державної мови під час освітнього процесу.

"У своєму офіційному листі заклад освіти зазначив, що викладання навчальних дисциплін здійснюється виключно державною мовою. Результати внутрішньої перевірки показали, що матеріали навчального курсу на платформі подані виключно українською мовою, водночас виявлено, що у першій практичній роботі наведено скріншоти роботи згаданої програми, але всі коментарі та інструкції надано державною мовою. Наразі всі матеріали приведені у відповідність до вимог чинного законодавства і використання програмного забезпечення припинено", – йдеться в повідомленні.

Освітній омбудсмен наголосила, що в умовах війни, коли ворог свідомо руйнує заклади освіти, депортує українських дітей, здійснює інформаційну пропаганду, український заклад освіти не може послуговуватися програмним забезпеченням, яке є продуктом російської компанії.