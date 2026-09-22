У Києві в Оболонському районі влучання в резервуари з пальним, у Печерському є постраждалий – мер

Унаслідок ворожої атаки в Оболонському районі Києва зафіксовано влучання в резервуари з пальним, у Печерському районі попередньо є постраждалий, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"В Оболонському районі влучання в резервуари з пальним. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в Телеграм-каналі ввечері у вівторок.

Згодом міський голова повідомив про постраждалого в Печерському районі.

"За попередньою інформацією, в Печерському районі, внаслідок ворожої атаки, є постраждалий. Бригада медиків прямує на місце", – зазначив Кличко.

Раніше міський голова столиці інформував про роботу сил ППО через російську атаку.