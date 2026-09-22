Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві в Оболонському районі влучання в резервуари з пальним, у Печерському є постраждалий – мер

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві в Оболонському районі влучання в резервуари з пальним, у Печерському є постраждалий – мер
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Унаслідок ворожої атаки в Оболонському районі Києва зафіксовано влучання в резервуари з пальним, у Печерському районі попередньо є постраждалий, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"В Оболонському районі влучання в резервуари з пальним. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в Телеграм-каналі ввечері у вівторок.

Згодом міський голова повідомив про постраждалого в Печерському районі.

"За попередньою інформацією, в Печерському районі, внаслідок ворожої атаки, є постраждалий. Бригада медиків прямує на місце", – зазначив Кличко.

Раніше міський голова столиці інформував про роботу сил ППО через російську атаку.

#київ #наслідки #атака #постраждалий
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Бутенко: щоб зняти стресове навантаження дітей, що це "останній шанс в році", НМТ можна буде перездати

Бутенко: щоб зняти стресове навантаження дітей, що це "останній шанс в році", НМТ можна буде перездати

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявляє, що обговорюється декілька підходів зміни системи національного мультипредметного тесту (НМТ) на наступ…

Читати
У Дніпрі кількість загиблих через нічну атаку РФ зросла до трьох, тривають пошуки працівника підприємства – ОВА

У Дніпрі кількість загиблих через нічну атаку РФ зросла до трьох, тривають пошуки працівника підприємства – ОВА

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки росіян на Дніпро зросла до трьох, рятувальники продовжують пошуки ще одного працівника підприємства, по яко…

Читати
Енергетична група G7 підтримає Україну напередодні зими, Франція поставить радари та перехоплювачі – Макрон

Енергетична група G7 підтримає Україну напередодні зими, Франція поставить радари та перехоплювачі – Макрон

На тлі загрози перебоїв з опаленням та електропостачанням через російські удари по енергетичній інфраструктурі України країни G7 мобілізують підтримк…

Читати

Через удар РФ по підприємству в Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро постраждали – обладміністрація

Внаслідок російського удару по підприємству в Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної …

Читати